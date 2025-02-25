İki ilin bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Ordu ve Kastamonu'n bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2025 18:05, Son Güncelleme : 25 Şubat 2025 18:06
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Ordu
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.