Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak

Türkiye'de Taksilerde Kamera Zorunluluğu Başladı

Taksilerde Kamera Zorunluluğu Ne Zaman Başlıyor?

Türkiye genelinde 120 bin taksi bulunuyor. Öncesinde taksilerde kamera zorunluluğu yoktu. Ancak hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek hem de suç durumlarında delil niteliği taşıması nedeniyle artık taksilerde kamera bulundurmak zorunlu oldu. Bu karar 29 Kasım 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Yapılan Değişiklikler

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik öngören kararı çerçevesinde 1 Mart 2025'ten itibaren Türkiye genelinde sayıları 120 bine ulaşan taksiler için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.

Taktırmayana Muayene ve Ruhsat Yok

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre hafta sonuna kadar bütün taksilerin kamera sistemi kurması gerekirken, taksi içi kamerası bulunmayan araçlar muayeneden geçemeyecek.

İçişleri Bakanlığı Düzenlemesi

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, taksi içi kamera sisteminin sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde kurulması gerekiyor. Kamera kayıtlarının taksinin faaliyette olduğu süre zarfında en az bir ay süresince saklı tutulması gerekiyor.

Kayıtların Kullanımı ve Güvenlik

Bu süreler taksilerin bağlı bulunduğu illerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonlarınca yeniden belirlenebileceği gibi bu kayıtlar genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın erişimine hazır halde bulundurulacak. Bu sayede muhtemel suçlar kayıt altına alınabilecek, yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek, yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.

İstanbul'da Kamerasız Taksi Kalmadı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, 1 Mart'ta başlayacak zorunluluk öncesi İstanbul'da bütün taksilerin mevcutta kameralı sisteme geçtiğini anlatırken, "İstanbul'da şu anda kamerası bulunmayan taksimiz kalmadı. 1 Mart'ta başlayacak muayene düzenlemesine İstanbul taksicileri olarak bizler hazırız. Tüm taksilerde kameralarımız takılı. Kamera olmayan araçlar ruhsat alamıyor ve bu sebeple zaten çalışamıyorlar" dedi.