Motorine indirim geliyor

Motorine İndirim Geliyor Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıtta fiyat değişikliklerine neden oluyor. Bu kez akaryakıt tabelaları indirimle değişecek. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1,43 TL indirim bekleniyor.

Petrol Fiyatlarında Dalgalanmalar

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıtta değişikliklere neden oluyor. Bu kez motorinde indirim bekleniyor.

Motorinde Tabelalar Değişiyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,43 TL indirim bekleniyor. Motorinin litresinde geçtiğimiz cumartesi 1,45 TL fiyat artışı yapılmıştı.

Benzine Zam Var mı?

Fiyat değişikliği motorinde yaşanacak. Benzinde değişiklik beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları





İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL, motorin 47,89-48 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 48,71 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 49,08 TL'den satılıyor.



