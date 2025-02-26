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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.467,96 puandan başladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 09:59, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,38 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.467,96 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,75 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 9.451,58 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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