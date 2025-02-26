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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 9.512,38 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:12, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 14:46
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,81 puan ve yüzde 0,64 artışla 9.512,38 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,37 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Nvidia'nın finansal sonuçlarına çevrildi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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