TBMM'de AK Parti'nin Sandalye Sayısı 272'ye Yükseldi

'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı
'Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi' haberi doğrulanmadı
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
EPDK Başkanı: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
Chery, Samsun'a 1,5 milyar dolar yatıracak
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
5 öğrenci 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
TMSF, iki enerji şirketindeki paylarını satıyor
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Kayyım atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama geldi
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Helal Ekonomisi Türkiye'yi Lider Konuma Taşıyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri İyileşiyor
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Sağlık Bakanlığı Randevu Taleplerini Azalttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM'de AK Parti'nin Sandalye Sayısı 272'ye Yükseldi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası AK Parti'nin sandalye sayısı katılımlarla 272'ye yükseldi, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı azaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 11:17, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 11:18
Yazdır
TBMM'de AK Parti'nin Sandalye Sayısı 272'ye Yükseldi

AK Parti, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekili sayısını artıran tek parti oldu.

AK Parti'nin Milletvekili Sayısı Arttı

Seçimde, Meclis'te 268 milletvekiliyle temsil hakkı elde eden AK Parti'nin sandalye sayısı, farklı partilerden katılımlarla 272'ye yükseldi.

Yeni Katılımlar

AK Parti'ye son olarak Gelecek Partisinden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Selim Ensarioğlu ve Bağımsız Konya Milletvekili Ünal Karaman katıldı.AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Karaman ve Ensarioğlu'nun AK Parti'ye katılımıyla, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 10'a geriledi.

TBMM'de Partilere Göre Sandalye Dağılımı

  • AK Parti: 272
  • CHP: 133
  • DEM Parti: 57
  • MHP: 47
  • İYİ Parti: 28
  • Yeni Yol Partisi: 24
  • Bağımsız: 10
  • HÜDA PAR: 4
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Gelecek Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1

Seçim Sonuçları ve Oy Dağılımı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre, toplam 19 milyon 392 bin 462 oyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 268 olmuştu.CHP 13 milyon 802 bin 183 oyla 169, MHP 5 milyon 484 bin 820 oyla 50, İYİ Parti 5 milyon 275 bin 981 oyla 43, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4 milyon 803 bin 922 oyla 61, Yeniden Refah Partisi 1 milyon 527 bin 48 oyla 5, Türkiye İşçi Partisi 956 bin 57 oyla 4 sandalyeyle temsil hakkı elde etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber