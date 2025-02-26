Güzellik merkezleri iflas çukurunda

Popüler yatırım alanları arasında olan güzellik merkezlerinin yükseliş trendi sona erdi.

Fenomenler ve influencer'lar tarafından yürütülen kampanyalarla da popüler hale gelen güzellik merkezleri, şimdi kapanma aşamasına gelmiş durumda.

MALİYETLERİ KALDIRAMADILAR

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetmiş durumda. Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor.

Güzellik merkezlerinin sayısının artması, rekabetin yoğunlaşmasına ve gelirlerin düşmesine yol açarken, yüksek kiralar, artan maliyetler ve azalan talep de birçok işletmenin ayakta kalmasını güçleştiriyor. Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak dikkat çekiyor.