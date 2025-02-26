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2025 Yılında Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

Ramazan Bayramı'nın 2025 yılı tarihleri açıklandı. Bu yıl bayram kaç gün sürecek?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 14:06, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 13:57
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2025 Yılında Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Tüm İslam camiası için kutsal günler arasında yer alan Ramazan Bayramı'nın 2025 yılında hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Ramazan Bayramı ile birlikte vatandaşlar hem dini vazifelerini yerine getiriyor hem de tatil planı yapabiliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan Ayı Ne Zaman?

Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

  • 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek.
  • 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Bayram Tatili 9 Gün Olur Mu?

30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.Ramazan Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hükümet tarafından 9 günlük tatil ilanı yapılması beklenmiyor.Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

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