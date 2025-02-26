Komisyon'da İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı

Erdoğan: AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur
Erdoğan: AK Parti'de tasfiye olmaz, sadece takviye olur
Trump'ın dijital vergi kararnamesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Trump'ın dijital vergi kararnamesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu
Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu
Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı
Yankesicilik yapan şüpheli polis memurunu yaraladı
Yankesicilik yapan şüpheli polis memurunu yaraladı
Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
Bakan Fidan: İsrail, bölgesel yayılmacılığa son vermeli
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gazze'ye Yardım Elimizi Uzatıyoruz
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Başsavcılık İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Bakan Kacır: Model fabrikaların sayısını 10'a çıkardık
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor... Kamera zorunlu olacak
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Kamu Birliği'nden CHP'ye Ziyaret
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
THY'den Öğrencilere Yarı Zamanlı İş İmkanı
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Emekli İkramiyeleri İçin Yeni Rakamlar Gündemde
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Uyarısı: Doğu ve Batı Bölgeleri
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Cezaevinde İyi Hal Teşviki: Mükerrer Suçlara Düzenleme
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Merkez Bankası Faiz İndirimi Yapacak mı?
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
Serap Yazıcı'dan Özgür Özel'e yanıt: İftira
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
YUM-BİR'den açıklama: Ramazanda yumurtaya zam var mı?
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
SGK, 100 bin kişinin emekliliğini incelemeye aldı
11 ilde eğitime kar engeli
11 ilde eğitime kar engeli
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
THY'den üniversite öğrencilerine yarı zamanlı iş imkanı
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Ramazanda marketlerde binlerce üründe fiyatlar sabitlenecek
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Restoranlarda yeni dönem: İkramlı veya ikramsız menü
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Eski ortağını tüfekle vurup, başında beklemişti; tutuklandı
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Üniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnun
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Araç muayenesinde yeni dönem: Artık komisyon alınmayacak!
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Lütfü Savaş'tan Özel ve İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Bakan Tekin: Türk Ulusal Zeka Ölçeği, dünyada geliştirilmiş en kapsamlı ölçek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Komisyon'da İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı

Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda tartışıldı. CHP'li vekiller, yasanın karbon salınımı ve çevre koruma eksikliklerini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 16:24, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 16:23
Yazdır
Komisyon'da İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı

TBMM Çevre Komisyonunda, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kanun teklifinin Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tartışılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Çevre Komisyonu Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, bu komisyonlardan görüşmeme yazısı geldiğini söyledi.

CHP Milletvekillerinin Görüşleri

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 27. Yasama Dönemi'nde TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunun 800 sayfalık bir rapor hazırladığını anımsatarak, burada Türkiye'nin iklim krizine ilişkin yaşadığı sorunlar ve bunlara karşı alınması gereken yasal tedbirler konusunda çözüm önerileri sunulduğunu söyledi. Düzenlemenin, iklim kriziyle ilgili değil de daha çok karbon salınımının 2026'da Avrupa Birliği ülkelerinde artık Türk ihracatçılar açısından önemli sıkıntılar yaratacağı ve buna ilişkin olarak düzenleme yapmayan ülkelerin çok yüksek vergiler ödeyeceği gerçeği ortaya çıkınca gündeme geldiğini öne süren Zeybek, TÜSİAD'ın 2025 yılı beklentilerinde bu yasanın olduğunu hatırlattı. İhracatçıların dinlenmesinin son derece doğru olduğunu vurgulayan Zeybek, "Ama keşke çevrecileri dinleseydiniz de bu yasaları, 2021 yılında iklim krizi sonrasında oluşturulan Meclis araştırmasından hemen sonra gündeme getirseydik. Bu manada iktidarınızdaki irade değişikliğinin son derece olumlu olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da kanun teklifine ilişkin,

"Bu iklim yasası, iklim krizine karşı çözüm yasası değil, sınırda karbon emisyonunun düşürülmesi konusundaki sıkışmalara tabi olarak bir ticari sözleşmenin kendisi gibi görünüyor."

dedi. TBMM'ye 28 bin 600 imzayla "ekokırım yasası teklifi" getirildiğini anımsatan Akın, "Bu ülkede havasıyla, suyuyla, toprağıyla, hep beraber yaşadığımız bu ortamı kurtarmak istiyorsanız, ekokırım yasasıyla getirilmiş olunan önergeyi kabul edelim, Meclis'te bu mesele görüşülsün." diye konuştu.

Türkiye'nin İklim Hedefleri

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da Türkiye'nin 2004'te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, 2021'de ise Paris Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin mutlaka bu kanuna konulması gerektiğini söyledi.

"Net Sıfır Karbon Emisyonu Gerekli"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de etkilediğine işaret ederek, insan kaynaklı küresel ısınmanın sınırlandırılması için net sıfır karbon emisyonu gerektiğinin altını çizdi. İklim krizinin yalnızca seli, yangını, aşırı iklim olaylarının oluşumunu yaratmadığını belirten Gürer, "Bunun yanı sıra hem göçleri hem gıdadaki arz sorununu yaratıyor. Bugün dünyada bu yolla bazı düzenlemeleri de gündeme alanlar, var olan sistemde kendilerinin sömürü anlayışını ortadan kaldıracak uygulamaları geliştirmiyorlar." ifadelerini kullandı.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu'ndan, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından geldiği haliyle değil, Komisyonun müdahale etmiş haliyle iyileştirilerek Genel Kurul'a getirilmesini istedi.DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in konuşmasında Avrupa Birliği ile ticarete vurgu yaptığını anımsatarak, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin kanun teklifinin sadece gerekçe metninde olduğunu, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ayrıntılandırılmadığını söyledi.

Kapsayıcı Çözüm Önerileri

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan önerilerin hiçbirinin bu kanun teklifinde olmadığını iddia ederek, "İklim Kanunu, Komisyonumuza geldi ancak görüyoruz ki bu kanun teklifi karbon salınımını azaltmak, iklim krizini engellemek, çevremizi korumak ve yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapılması gerekenler konusunda büyük eksiklikler barındırıyor. Karbon salınımının en temel nedeni olan fosil yakıtların kullanılmasının sonlandırılmasına, yutak alanlarının korunmasına ve artırılmasına yönelik hiçbir düzenlemeyi göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesine karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber