Komisyon'da İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı

TBMM Çevre Komisyonunda, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kanun teklifinin Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda tartışılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Çevre Komisyonu Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, bu komisyonlardan görüşmeme yazısı geldiğini söyledi.

CHP Milletvekillerinin Görüşleri

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 27. Yasama Dönemi'nde TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunun 800 sayfalık bir rapor hazırladığını anımsatarak, burada Türkiye'nin iklim krizine ilişkin yaşadığı sorunlar ve bunlara karşı alınması gereken yasal tedbirler konusunda çözüm önerileri sunulduğunu söyledi. Düzenlemenin, iklim kriziyle ilgili değil de daha çok karbon salınımının 2026'da Avrupa Birliği ülkelerinde artık Türk ihracatçılar açısından önemli sıkıntılar yaratacağı ve buna ilişkin olarak düzenleme yapmayan ülkelerin çok yüksek vergiler ödeyeceği gerçeği ortaya çıkınca gündeme geldiğini öne süren Zeybek, TÜSİAD'ın 2025 yılı beklentilerinde bu yasanın olduğunu hatırlattı. İhracatçıların dinlenmesinin son derece doğru olduğunu vurgulayan Zeybek, "Ama keşke çevrecileri dinleseydiniz de bu yasaları, 2021 yılında iklim krizi sonrasında oluşturulan Meclis araştırmasından hemen sonra gündeme getirseydik. Bu manada iktidarınızdaki irade değişikliğinin son derece olumlu olduğunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın da kanun teklifine ilişkin,

"Bu iklim yasası, iklim krizine karşı çözüm yasası değil, sınırda karbon emisyonunun düşürülmesi konusundaki sıkışmalara tabi olarak bir ticari sözleşmenin kendisi gibi görünüyor."

dedi. TBMM'ye 28 bin 600 imzayla "ekokırım yasası teklifi" getirildiğini anımsatan Akın, "Bu ülkede havasıyla, suyuyla, toprağıyla, hep beraber yaşadığımız bu ortamı kurtarmak istiyorsanız, ekokırım yasasıyla getirilmiş olunan önergeyi kabul edelim, Meclis'te bu mesele görüşülsün." diye konuştu.

Türkiye'nin İklim Hedefleri

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da Türkiye'nin 2004'te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, 2021'de ise Paris Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin mutlaka bu kanuna konulması gerektiğini söyledi.

"Net Sıfır Karbon Emisyonu Gerekli"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de etkilediğine işaret ederek, insan kaynaklı küresel ısınmanın sınırlandırılması için net sıfır karbon emisyonu gerektiğinin altını çizdi. İklim krizinin yalnızca seli, yangını, aşırı iklim olaylarının oluşumunu yaratmadığını belirten Gürer, "Bunun yanı sıra hem göçleri hem gıdadaki arz sorununu yaratıyor. Bugün dünyada bu yolla bazı düzenlemeleri de gündeme alanlar, var olan sistemde kendilerinin sömürü anlayışını ortadan kaldıracak uygulamaları geliştirmiyorlar." ifadelerini kullandı.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da Çevre Komisyonu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu'ndan, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından geldiği haliyle değil, Komisyonun müdahale etmiş haliyle iyileştirilerek Genel Kurul'a getirilmesini istedi.DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in konuşmasında Avrupa Birliği ile ticarete vurgu yaptığını anımsatarak, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefinin kanun teklifinin sadece gerekçe metninde olduğunu, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ayrıntılandırılmadığını söyledi.

Kapsayıcı Çözüm Önerileri

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan önerilerin hiçbirinin bu kanun teklifinde olmadığını iddia ederek, "İklim Kanunu, Komisyonumuza geldi ancak görüyoruz ki bu kanun teklifi karbon salınımını azaltmak, iklim krizini engellemek, çevremizi korumak ve yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapılması gerekenler konusunda büyük eksiklikler barındırıyor. Karbon salınımının en temel nedeni olan fosil yakıtların kullanılmasının sonlandırılmasına, yutak alanlarının korunmasına ve artırılmasına yönelik hiçbir düzenlemeyi göremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere geçilmesine karar verildi.