İstanbul'da 3 Mart Pazartesi İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan Ayı İmsakiyesi Açıklandı. 2025 Ramazan ayı için Türkiye genelindeki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

3 Mart Pazartesi İstanbul'da İftar Saati

3 Mart Pazartesi günü İstanbul'da iftar vakti, 19:04'te okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

3 Mart Pazartesi İstanbul'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 06:04'te sona erecek.

3 Mart Pazartesi İstanbul'da Teravih Saati

Teravih namazı, 3 Mart Pazartesi akşamı saat 20:23'te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.