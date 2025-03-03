İstanbul'da 3 Mart Pazartesi İftar ve Sahur Vakitleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2025 09:30, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 11:34
2025 Ramazan Ayı İmsakiyesi Açıklandı. 2025 Ramazan ayı için Türkiye genelindeki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
3 Mart Pazartesi İstanbul'da İftar Saati
3 Mart Pazartesi günü İstanbul'da iftar vakti, 19:04'te okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
3 Mart Pazartesi İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 06:04'te sona erecek.
3 Mart Pazartesi İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 3 Mart Pazartesi akşamı saat 20:23'te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?