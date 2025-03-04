İstanbul'da 4 Mart Salı İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan ayı için Türkiye genelindeki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

4 Mart Salı İstanbul'da İftar Saati

4 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da iftar vakti, 19:05'te okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

4 Mart Salı İstanbul'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 4 Mart 2025 Salı günü saat 06:02'de sona erecek.

4 Mart Salı İstanbul'da Teravih Saati

Teravih namazı, 4 Mart Salı akşamı saat 20:24'te kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.