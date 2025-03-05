İstanbul'da 5 Mart Çarşamba İftar ve Sahur Vakitleri

2025 Ramazan ayı için Türkiye genelindeki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

5 Mart Çarşamba İstanbul'da İftar Saati

5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da iftar vakti, 19:06'da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

5 Mart Çarşamba İstanbul'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 06:01'de sona erecek.

4 Mart Salı İstanbul'da Teravih Saati

Teravih namazı, 5 Mart Çarşamba akşamı saat 20:25'te kılınacak.. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.