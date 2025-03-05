İstanbul'da 5 Mart Çarşamba İftar ve Sahur Vakitleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 07:50
2025 Ramazan ayı için Türkiye genelindeki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
5 Mart Çarşamba İstanbul'da İftar Saati
5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul'da iftar vakti, 19:06'da okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
5 Mart Çarşamba İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 06:01'de sona erecek.
4 Mart Salı İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 5 Mart Çarşamba akşamı saat 20:25'te kılınacak.. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?