İstanbul'da 6 Mart 2025 İftar ve Sahur Saatleri

Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.

6 Mart Perşembe İstanbul'da İftar Saati

6 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da iftar vakti, 19:07'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

6 Mart Perşembe İstanbul'da Sahur Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 06:00'da sona erecek.

6 Mart Perşembe İstanbul'da Teravih Saati

Teravih namazı, 6 Mart Perşembe akşamı saat 20:26'da kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.