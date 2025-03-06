İstanbul'da 6 Mart 2025 İftar ve Sahur Saatleri
2025 Ramazan ayı imsakiye saatleri açıklandı. İstanbul'da iftar, sahur ve teravih saatleri için detaylar haberde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2025 09:00, Son Güncelleme : 06 Mart 2025 07:55
Türkiye genelinde 2025 Ramazan ayına dair iftar, sahur ve teravih namazı saatleri açıklandı. Vatandaşlar, bu bilgiler doğrultusunda Ramazan ayını planlayabilirler.
6 Mart Perşembe İstanbul'da İftar Saati
6 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da iftar vakti, 19:07'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
6 Mart Perşembe İstanbul'da Sahur Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 06:00'da sona erecek.
6 Mart Perşembe İstanbul'da Teravih Saati
Teravih namazı, 6 Mart Perşembe akşamı saat 20:26'da kılınacak. Yatsı namazının ardından cemaatle birlikte eda edilecek olan teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek.Ankara için iftar ve sahur vakti kaçta?