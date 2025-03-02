İstanbul için iftar ve sahur vakti kaçta?

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından İstanbullu vatandaşlar "İstanbul İmsakiye" "2 Mart Pazar İstanbul iftar saati", "2 Mart Pazar günü İstanbul sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar İstanbul Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar İstanbul'da iftar saati

2 Mart Pazar günü İstanbul'da iftar vakti 19:03'de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar İstanbul'da sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İstanbul'da sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 06:06'da sona erecek.

2 Mart Pazar İstanbul'da teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 20:22'da kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.