Benzine 1 lira 15 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Mart 2025 17:24, Son Güncelleme : 03 Mart 2025 17:24
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıta indirim olarak yansıyor.
Benzin Fiyatlarında İndirim Detayları
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş indirim geldi.
İndirimli Fiyatların Geçerlilik Tarihi
İndirimli fiyatlar 4 Mart Salı gününden itibaren tabelalara yansıyacak.
Güncel Benzin Fiyatları
- İstanbul'da benzinin litresi 46 lira 43 kuruştan satılıyor.
- Ankara'da benzinin litresi 46 lira 97 kuruştan satılıyor.
- İzmir'de benzinin litresi 47 lira 35 kuruştan satılıyor.
Petrol Fiyatlarındaki Gelişmeler
Petrol fiyatları, geçen hafta 72 doların altına inerek yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü.Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,5 artışla 73 doların üzerinde işlem görüyor.