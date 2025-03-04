İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra Pazartesi günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Perşembe günü sabah erken saatlerde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Köseler dışında 20 kişi daha yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.
İstanbul İli Beykoz İlçe Belediye Başkanın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması pic.twitter.com/STt4tBmCt1T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 4, 2025