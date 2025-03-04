İçişleri Bakanlığı: Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Perşembe günü sabah erken saatlerde, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Köseler dışında 20 kişi daha yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

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