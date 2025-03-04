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Kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in telefonu, kimliği, çantası ve montu bulundu

Kağıthane Gültepe'de 3 gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in telefondan gelen son sinyali değerlendiren ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Gürel'in kişisel eşyaları ve cep telefonu bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2025 15:22, Son Güncelleme : 04 Mart 2025 15:23
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Kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in telefonu, kimliği, çantası ve montu bulundu

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor.

Gürel'in ormanda cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu

İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

Arama çalışmalarını takip eden Gürel'in akrabası Yusuf Çeçtepe, Gürel'in pazar gününden beri kayıp olduğunu, dün akşamdan beri profesyonel arama kurtarma ekiplerinin bölgeyi aradıklarını söyledi.

Ekiplerin hiç durmadan çalıştıklarını belirten Çeçtepe, vardiya değişimi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini ve henüz herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

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