Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,30 TL indirim bekleniyor. Benzin fiyatında dün 1,15 TL fiyat indirimi meydana gelmişti.

Benzin fiyatlarında cuma gününden itibaren 1,30 TL indirim bekleniyor. Motorinde ise değişiklik öngörülmüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine Bir İndirim Daha Geliyor

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