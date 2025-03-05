Benzine Bir İndirim Daha Geliyor...
Bu hafta ikinci kez indirime giden benzin fiyatları, cuma gününden itibaren 1,30 TL düşecek.
Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 05 Mart 2025 11:17, Son Güncelleme : 05 Mart 2025 11:28
Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine Bir İndirim Daha Geliyor
Akaryakıt Fiyatlarına Bu Hafta İkinci İndirim Geliyor
Benzin fiyatlarında cuma gününden itibaren 1,30 TL indirim bekleniyor. Motorinde ise değişiklik öngörülmüyor.
Benzin Fiyatlarında İkinci İndirim
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,30 TL indirim bekleniyor. Benzin fiyatında dün 1,15 TL fiyat indirimi meydana gelmişti.
Motorinde Değişiklik Yok
Motorinde ise değişiklik öngörülmüyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
- İstanbul: Benzin 45,24-45,39 TL, motorin 46,54-46,65 TL
- Ankara: Benzin 45,94 TL, motorin 47,36 TL
- İzmir: Benzin 46,31 TL, motorin 47,73 TL
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.
Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.
Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.