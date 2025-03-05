Dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni aranıyor

Olay yerine gelerek bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, çalışmaların 150 kişilik ekiple devam ettiğini, iz takip köpek timleri ve dron destekli sürdüğünü belirtti.

İhbar üzerine Oğuz'un otomobilini terk ettiği Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyündeki gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ta kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmenini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Tanju Oğuz'dan (36) dünden beri haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

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