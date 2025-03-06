Kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı: 10 şüphelinin hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı. Bu kapsamda, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

PKK'nın Kent Uzlaşısı Soruşturması

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma Detayları ve İddianame





Soruşturma kapsamında, tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in de bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



