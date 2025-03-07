Borsa güne düşüşle başladı

Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
Verdiği vekaletle üzerine şirket açılıp yüzlerce kişi dolandırıldı
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
YÖK'ten Rekor Maaş Promosyonu
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Tarım Bakanlığı 4500 geçici işçi alımı yapacak
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ankara'da sahte ihale vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ece Güler'in ölüm sebebi belli oldu!
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan Vedat Milor'a soruşturma
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Bakan Bolat açıkladı: Ramazan zam yok, indirimler devam edecek
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Prof. Dr. Naci Görür'den Deprem Uyarısı: 'Kayseri Tehlikede'
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Site Yönetimleri İçin Yeni Mevzuat: Harcamalar Denetlenecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Yeni Emekliler de Bayram İkramiyesi Alabilecek
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Zorunlu deprem sigortası tarifesinde değişiklik
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Kurtulmuş: Türkiye, Kendi İstediği Yerde Olacak
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Borsa İstanbul'da yükseliş: Son 5 günde dünyada 1 numara
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Prof. Görür'den o ile uyarı: Faylı ve zemini çürük bir bölge
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Bakan Işıkhan Mobbinge Karşı Alınan Yeni Tedbirleri Açıkladı
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Erdoğan: 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakınız
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Göç İdaresi: Edirne sınırına duvar sınır güvenliği için elzem
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Kütahya Milli Eğitim'den promosyon rekoru
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
Protokol imzalandı: Hukuk öğrencileri staj yapabilecek
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
TÜİK açıkladı: Kadınlar erkeklerden daha düşük ücret alıyor
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
'Kent uzlaşısı' iddianamesinin detayları! İşte istenen cezalar
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Gençlerin Güvenliği İçin Dijital Düzenlemeler Gündemde
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Tapuya 902 Personel Alımı İçin Onay Çıktı
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
Bakanlık tek tek ifşaladı! Baklavada Ay çekirdeği, Sucukta Sakatat
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB, YKS Soruları ve Çözüm Videolarını Erişime Açtı
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
MEB'den Ortaokul ve Liseler İçin Örnek Soru Kitapçıkları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 10.453,65 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 10:09, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 10:01
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,43 puan ve yüzde 0,05 azalışla 10.453,65 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,46 ile iletişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 10.459,08 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesinde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.000 puanın destek 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber