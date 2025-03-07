3'üncü kattan düşen hamile kadının ölümünde eşi ile 2 şüpheli adliyede

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu 7 aylık hamile Aedah Habeeb Abed Abed'in (20) binanın 3'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadının eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adapazarı'nda Üzücü Olay: Hamile Kadının Ölümü

Olay, 6 Mart'ta gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde meydana geldi.İddiaya göre; balkona çıktığında dengesini kaybeden Aedah Habeeb Abed Abed, binanın 3'üncü katından beton zemine düştü.

7 Aylık Hamile Kadının Trajik Sonu

7 aylık hamile olan Irak uyruklu kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ölen kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.