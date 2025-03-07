Sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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