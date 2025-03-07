Sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki bebek öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2025 23:39, Son Güncelleme : 07 Mart 2025 23:40
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.