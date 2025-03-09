Sosyal medyaya attığı fotoğraf Merve Nur'un canına mal oldu
Diyarbakır'da 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Yararlık'ın arkadaşının sosyal medyada fotoğraf paylaşmalarından sonra silahlı saldırıya uğradıkları ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 15:17, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 15:20
Merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık ve S.K.'ye ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti. Yararlık, otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verildi.
Hastanede tedavisi devam eden S.K. ifadesinde, B.A. ile arkadaş oldukları ve gün içinde telefonda tartıştıklarını ileri sürüp akşam bulundukları kafeden sosyal medyada fotoğraf paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini ifade etti.
Polisin suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.