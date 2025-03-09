TBMM'nin gündeminde bu hafta hangi konular var?

TBMM Genel Kurulunda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 11 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, 13 maddesi kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

Siber Güvenlik Kurulu'nun Yapısı

Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Kişisel Verilerin Korunması

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

İklim Kanunu Teklifi

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın Görevleri





Ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak.

Teşvik mekanizmaları geliştirecek.

Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

Sera Gazı Emisyonlarına İlişkin Cezalar





Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek.

Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara aykırı olarak hareket edenlere de benzer cezalar uygulanacak.





Araştırma Komisyonlarının Gündemi

Araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticileri Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda milletvekillerine bilgi verecek.Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türkiye Otelciler Birliği gibi yetkililer sunum yapacak. Yapay zeka alanında yurt dışında araştırma yapanlar da Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna davet edildi.

AK Parti Yeni Kanun Teklifi Sunacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.