Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Gündemde Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze'nin yanı sıra emeklilere bayram ikramiyesi olacak. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı ile gelişen Terörsüz Türkiye meselesinde gelinen son durum masaya yatırılacak.

Suriye'deki Gelişmeler

Kabine üyeleri, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirecek. Katil Esad'ın çetelerinin Suriye'yi karıştırmak ve yeniden iç savaş çıkarmak için başlatmaya çalıştıkları isyan tüm yönleriyle mercek altına alınacak.

Gazze ve İç Politika

ABD ve İsrail'in Gazze'yi yok etme-insansızlaştırma çabaları da kabinenin diğer önemli gündem maddelerinden. Toplantıda iç politikadaki gelişmeler de görüşülecek.

Bayram İkramiyesi Gündemde

Özellikle 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zam masaya yatırılacak. Öte yandan başıboş köpek sorunu ile mücadelede gelinen son durum da toplantıda gündeme gelecek. Başıboş sokak köpekleri geçtiğimiz günlerde Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğa saldırarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.