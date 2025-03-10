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Rekabet Kurumu'ndan BİM, Şok ve Migros'a Soruşturma

Rekabet Kurumu, BİM ve diğer marketlere yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Soruşturmalar borsa hisselerini etkiledi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 10 Mart 2025 11:00, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 10:59
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Rekabet Kurumu'ndan BİM, Şok ve Migros'a Soruşturma

BİM'den KAP'a yapılan açıklamada, kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketleriyle tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtilirken, aynı şekilde Şok, Migros ve CarrefourSA'ya da soruşturma açıldığı belirtildi.

BİM'in Açıklaması

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'den (BIMAS) yapılan açıklamada,

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir denildi.

Rekabet Kurumu'nun Soruşturması

BİM, Rekabet Kurumu'nun soruşturma açmış olmasının cezai yaptırım ile karşı karşıya kalındığı ya da kalınacağı şeklinde yorumlanamayacağını bildirdi.

KAP Açıklaması

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şok ve Migros'a Soruşturma

Şok Marketler (SOKM) ve Migros Ticaret A.Ş.'nin (MGROS) de KAP'a yaptıkları açıklamada,

Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve bazı tedarikçilere yönelik soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir denildi.

CarrefourSA da Eklendi

CarrefourSA da KAP'a,

Rekabet Kurulu tarafından şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir şeklinde aynı açıklamayı gönderdi.

Perakende Hisseleri Etkilendi

  • Bim, Şok ve Migros soruşturmaları Borsa İstanbul'da hisseler üzerinde de etkili oldu.
  • BIMAS yaklaşık yüzde 5, SOKM payları yaklaşık yüzde 2,5 ve MGROS payları da yüzde 5'in üzerinde düşüşle işlem gördü.


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