Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,73 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.466,37 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 61,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,33 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,43 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticari politikaların ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimallerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.600 ve 10.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.