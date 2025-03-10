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Bakan Kurum'dan Deprem Bölgesinde Beton Fiyatlarına Tepki

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde fahiş beton fiyatlarına tepki gösterdi. 5 bin TL'lik beton fiyatlarına karşı önlem alınacağını belirtti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mart 2025 13:50, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 13:50
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde fahiş fiyatla beton satan firmalara tepki gösterdi. "5 bin TL'ye beton mu olur? Adam gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a, "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin" talimatını verdi.

Deprem Sonrası İnşa Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin TL'den satan fırsatçı firmalara da tepki gösterdi.

"5 Bin TL'ye Beton mu Olur?"

Toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum, "5 bin TL'ye beton mu olur? Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün. Normal bin 800 TL'ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL'ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL'nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 bini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim" dedi.

Vali Yavuz'a Talimat Verdi

"Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok" diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz'a "Eğer öyle 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim" talimatını verdi.

İkizce İçin Komisyon Kurulacak

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde arazileri kamulaştırılan vatandaşlarla ilgili mahalle muhtarının taleplerini dinleyip talimat verdi. Arsası karşılığı ahırlı köy evi isteyene trampa yapılarak (takas) belirlenecek bölgede Bakanlık tarafından ev yapılacağının, istemeyene arsasının karşılığındaki tutarın ödeneceğinin altını çizen Bakan Kurum konuyla ilgili komisyon kurulması talimatını verdi.Bakan Kurum, "Normal konut isteyene normal konut vereceğiz. Normal konut istemeyen de diyecek ki 'ya biz 5 kişi bu hayvancılığa devam edeceğiz'. Vali yardımcımızla sizler adına burada hep beraber takip edeceksiniz. Düzenli toplanalım, düzenli bilgilendirelim. Bizim burada yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlara söyleyin çözeceğiz" dedi.


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