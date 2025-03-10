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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona erdi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2025 16:25, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 16:26
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Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

TRABZONSPOR'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sonlandırılırken tecrübeli isme önce sportif direktörlük ardından futbol direktörlüğü görevi teklif edildi. Yapılan görüşme yaklaşık 4 saat sürerken Şenol Güneş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında olmayacağı bildirildi.

Antrenmana yardımcı hocalar Hüseyin Çimşir ile Şeref Çiçek çıkacak. Şenol Güneş'in sportif direktörlüğü kabul etmediği, futbol direktörlüğü görevini kabul edip etmeyeceği ise 1-2 saat içinde belli olacağı belirtildi.

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