Trabzonspor, Fatih Tekke ile görüşmelere başladı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2025 23:41, Son Güncelleme : 10 Mart 2025 23:42
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.