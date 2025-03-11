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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 10.481,58 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 13:13, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 13:12
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,34 puan ve yüzde 0,57 artışla 10.481,58 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 60,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,85 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarifeleriyle birlikte ticarette artan gerilim ve ekonomik verilerden alınan sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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