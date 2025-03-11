Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu

Bu yıl 4 bin TL olarak açıklanan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu. Gelecek hafta Meclis'ten geçmesi planlanan düzenleme sonucunda emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-28 Mart tarihlerinde hesaplara aktarılacak.

İkramiye Tutarı 4 Bin TL'ye Yükseltildi

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yaptığı açıklama ile bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiye tutarının 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

SGK Ödeme Takvimi Ortaya Çıktı

Bin liralık zammın ardından 17 milyon emekli, ikramiye ödemelerini hangi tarihlerde alacağını merak ederken, Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimi de ortaya çıktı.

Ödeme Tarihleri

27-28 MART TARİHLERİNDE HESAPLARA YATIRILACAK

Bu hafta itibarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonucunda emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statülerine göre ödemeleri iki farklı tarihte alacak.30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ödemelerinin 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.