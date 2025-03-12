Pakistan'daki tren saldırısına ilişkin operasyonda son aşamaya girildi

Pakistan güvenlik kaynakları, 190 yolcunun saldırganların elinden kurtarıldığını ve çıkan çatışmada tüm saldırganların öldürüldüğünü belirtti.

Kaynaklar, saldırganların, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu rehinelerin yanına intihar bombacıları yerleştirdiğini aktardı.

Operasyonun son derece titiz şekilde sürdürüldüğünü ifade eden kaynaklar, kurtarılanlardan 37 kişinin yaralı olduğunu ve tedavileri için hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Kaynaklar, saldırıda hayatını kaybeden sivil sayısının henüz tespit edilmediğini, olaya ilişkin daha fazla ayrıntının kısa süre içinde açıklanacağını ve operasyonun son aşamasına gelindiğini aktardı.

Pakistanlı yetkililer, saldırganların rehinelerden bazılarını öldürdüğünü söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, şu ana kadar can kaybına ilişkin sayı teyit edilmese de yetkililer, 8 güvenlik personeli dahil 10 kişinin çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Demir yolu yetkilileri, yaklaşık 750 yolcunun rezervasyon yaptırdığını, ancak trenin Ketta'dan yaklaşık 450 kişiyle yola çıktığını söyledi.

Belucistan'daki tren saldırısı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, yetkililer birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını aktarmıştı.

Yetkililer, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü aktarmıştı.

Kaynaklar, saldırganların zorlu arazi koşullarında kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonun son derece titiz yürütüldüğünü ve 30 saldırganın öldürüldüğünü ifade etmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.