Denizli'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Denizli'de yaşanan üzücü olay, gençler arasında çıkan bir kavganın cinayetle sonuçlanmasıyla gündeme geldi. Parkta gerçekleşen bıçaklı kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pamukkale'de Sözlü Tartışma Kanlı Bitti

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında çıkan sözlü tartışma, telefon görüşmesiyle devam etti ve gençler ortak bir buluşma noktası belirledi.

Parkta Buluşma ve Kavga

Gençler, yanlarına arkadaşlarını da alarak Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen Karaca'nın bıçaklandığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis 4 Kişiyi Arıyor

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen Karaca, en yakın hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Enes Ali H. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı.