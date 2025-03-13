Yusuf Özcan Kadına Şiddet Nedeniyle İstifa Etti

Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını vermişti.

Elips Haber'de yer alan habere göre, İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

Kadına şiddet uygulayan Yusuf Özcan istifa etti CHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir kadına yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın partilerinden istifa ettiğini bildirdi.

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