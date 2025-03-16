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Ankara'da 14'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli bulunan ölümle ilgili kadının sevgilisini gözaltına aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 14:03, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 14:02
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Ankara'da 14'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından Ş.G.K. adlı kadının aşağı düştüğü bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Evde uyur halde bulunan ve Ş.G.K'nın birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenilen H.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli H.U'nun polise verdiği ilk bilgide, Ş.G.K. ile 1 aydır sevgili olduklarını, olay öncesi tartışmalarının ardından barıştıklarını, daha sonra kendisinin rahatsızlığı nedeniyle reçeteli ilaç alarak uyuduğunu, bu nedenle polis zile bastığında kapıyı açamadığını ve olay hakkında bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi.

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