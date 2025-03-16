AK Parti MKYK, yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'te AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda, Teşkilat Başkanlığı sunumunun ardından TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündemi değerlendirilecek.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

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