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'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 31 tutuklama talebi

Payfix isimli ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis operasyonunda 31 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2025 17:51, Son Güncelleme : 17 Mart 2025 17:51
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İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. "Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak tanıyan ve bu yolla suçtan elde edilen mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla 52 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 31'i, tutuklanma talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart'ta düzenledikleri operasyonda "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 52 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Aralarında örgüt elebaşı olarak bilinen Erkan Kork'un da bulunduğu 31 kişi, "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Yasa Dışı Bahis Ağının İşleyişi

Soruşturma kapsamında, "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren yasa dışı bahis panellerini "Payfix" finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Kork'un, "Troyin Bilişim" isimli şirketle finansal sisteme giriş yaparak, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu tespit edildi. Bu yapılanma üzerinden haksız kazanç elde eden Kork'un, elde ettiği gelirlerle örgütsel bir sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu saptandı.

Soruşturmanın Gelişimi


  • Soruşturmada, 59 şüphelinin "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri belirlendi.
  • Üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.
  • "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı.
  • Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesindeki "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına el konuldu.


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