NASA Astronotları 286 Gün Sonra Dünya'ya Dönüyor

Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Standardı belirlenen meslek sayısı 1000'i geçecek
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Adana'da Polis Merkezine Saldırı: Müebbet ve 21 Yıl Ceza
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fuhuş ve Gasp Çetesine Operasyon: 20 Şüpheli Yakalandı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Fırtına ve Sağanak Geliyor: Meteoroloji 26 İli Uyardı
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Aynı ihlali iki kez uygulayan İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Tarih 2 Nisan
Ana sayfaHaberler Dünya

NASA Astronotları 286 Gün Sonra Dünya'ya Dönüyor

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, ISS'de 286 gün kaldıktan sonra SpaceX kapsülüyle Dünya'ya dönüyor. Starliner'daki sorunlar eve dönüşü geciktirdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Mart 2025 08:26, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 08:27
Yazdır
NASA Astronotları 286 Gün Sonra Dünya'ya Dönüyor

NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, planlanan 8 günlük görevlerinin ardından 286 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kaldıktan sonra Dünya'ya dönüyor. Boeing Starliner'daki teknik sorunlar nedeniyle uzayda mahsur kalan ikili, SpaceX kapsülüyle eve dönüş yolculuğuna başladı. Astronotlar, TSİ 00.57'de okyanusa iniş yapacak.NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, 286 gün süren tarihi bir uzay görevinin ardından Dünya'ya dönüyor. İkili, 5 Haziran 2024'te Boeing'in Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmiş, ancak kapsülde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Dünya'ya dönüşleri ertelenmişti.

Başlangıçta sekiz gün sürecek görev

Başlangıçta sadece sekiz gün sürecek bir görev için yola çıkan Williams ve Wilmore, Starliner'da tespit edilen helyum sızıntıları ve itici sistem arızaları nedeniyle ISS'de mahsur kaldı. Bu sorunların ardından kapsül boş olarak Dünya'ya geri gönderildi. NASA, astronotların dönüşü için alternatif arayışına girdi ve SpaceX'in planlı uçuşu çözüm oldu.

SpaceX ile dönüş başladı

İkilinin dönüşü için SpaceX'e ait Dragon kapsülü tercih edildi. Söz konusu kapsül, Eylül ayında iki astronotla ISS'ye ulaşmış, iki boş koltuğu ise Butch ve Suni için ayrılmıştı. 286 gün süren bu bekleyiş, istasyona yeni mürettebatın gelmesiyle son buldu.Dönüş yolculuğu bugün itibarıyla başladı. SpaceX kapsülünün kapağı kapatıldı ve TSİ 08.05'te ISS'den ayrılması planlandı. NASA astronotları Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da dönüş kapsülünde Williams ve Wilmore'a eşlik ediyor.

Dönüş saatleri belli oldu

NASA, dönüş sürecine ilişkin kritik zamanları da paylaştı:

  • 08.05: SpaceX kapsülü ISS'den ayrıldı
  • 23.11: Kapsül, yavaşlayarak atmosfer girişine hazırlanmak için motorlarını çalıştıracak
  • 00.57: Kapsülün okyanusa iniş (splashdown) yapması bekleniyor

Uzayda 9 ay: Sağlık üzerindeki etkiler

Normalde astronotlar ISS'de ortalama 6 ay kalıyor. Williams ve Wilmore, uzayda geçirdikleri 9 ay boyunca birçok bilimsel çalışmaya katıldı, eğitim faaliyetlerine destek verdi ve çeşitli uzay yürüyüşleri gerçekleştirdi. Ancak uzun süreli uzay görevleri vücut üzerinde ciddi etkilere neden olabiliyor. Ağırlıksız ortamda kemik yoğunluğu azalıyor, kaslar zayıflıyor ve kan dolaşımı değişiyor. Ayrıca astronotlar radyasyona da maruz kalıyor. Bu nedenle, Dünya'ya dönen astronotlar uzun süre sağlık kontrollerine tabi tutuluyor.

Kısıtlı hazırlıkla uzun görev

Suni Williams ve Butch Wilmore, görevin kısa süreceğini düşünerek yanlarına sadece temel ihtiyaçlarını almıştı. Astronotlara zaman içinde ek kıyafet, yiyecek, su ve oksijen gibi malzemeler ulaştırıldı.NASA, dönüşleri sonrası ikili için hem sağlık hem de görev değerlendirmesi açısından kapsamlı bir analiz süreci başlatacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber