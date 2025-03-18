Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
Bakan Işıkhan: 815 Bin İş Arayan Aday Havuzunda Görüntülendi
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
'Eyüpsultan Belediyesi, memur maaşlarını geciktirdi'
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Şubatta Trafiğe 136 Bin Araç Kaydedildi
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Altın Alım-Satım İşlemlerine Kambiyo Vergisi Geliyor
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Çocuklar İçin 1.224 Milyon Liralık SED Ödemesi Yapıldı
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 322 Gazzeli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail, sivillerin sığındığı okulu vurdu... 322 Gazzeli hayatını kaybetti
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Antalya'da 53 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Tıbbi Sülük İhracat Kotası Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı: Çığ Tehlikesi Var
6G için yatırımlar başladı
6G için yatırımlar başladı
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
Ramazan Bayramı'nda Turizmde Rezervasyon Yoğunluğu
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
4+4+4 Eğitim Sistemi Çalıştayında Ele Alındı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
DMM, 'Türk SİHA'sı Suriye'de 9 kişiyi katletti' iddiasını yalanladı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
POLNET Arızası Giderildi, Pasaport Kontrolleri Normale Döndü
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Bakan Kurum'dan 'kentsel dönüşüm' çağrısı: Siz isteyin, biz yapalım
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
Sahipsiz köpek sorunu için bakanlıklardan ortak çözüm
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
'Payfix' üzerinden yasa dışı bahis iddiası: 21 tutuklama
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erkek misafir ayrımcılığında otele 141 bin TL ceza
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
14'üncü çocuğunu doğurdu! Yine serbest kaldı
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar: Sanatçı ve ekibi gözaltında
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 30 derece birden düşecek
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
İhbara giden polislere bıçak ve keserli saldırı: 2 polis yaralı
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Diyanet'in Promosyon İhalesi İptal Edildi
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
CHP'li belediye başkanlarından Bakan Kurum'a teşekkür
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Türkiye'nin Savunma Gücü Avrupa'nın Dikkatini Çekiyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, gün içinde yüzde 0,1 artışla 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Dikkatler Fed'in para politikası kararlarında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 09:22, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 09:24
Yazdır
Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 36,6440'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,6670 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 40,0290'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5670'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Ekonomi Politikaları ve Küresel Etkiler

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler önemli risklerden olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Başkanlar Arası Kritik Görüşme

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Güncel Ekonomik Veriler ve Analizler

  • Kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi yurt içinde takip edilecek.
  • Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi yurt dışında izlenecek.
  • ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi yoğun veri gündemi öne çıkıyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün direnç, 103 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber