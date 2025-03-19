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Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili suçlamalarla gözaltına alındığını duyurdu. Saymaz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 15:50, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 15:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak, Saymaz'ın "Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içeriklerinin tespit edildiği" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.

Soruşturmanın Detayları ve Suçlamalar

Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasında şu suçlamalara ve tespitlere yer verildi:

  • Kamuoyunda "Gezi Parkı" olayları olarak bilinen ve 61'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler silsilesiyle ilgili olarak;
  • Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, Türkiye'de ise Taksim Gezi Parkı adıyla anılan olayların, Georga Sorus'un yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirildiği
  • Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2025/38575 sayılı soruşturma kapsamında şüpheli İsmail Saymaz isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti 61. Hükümetini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanan gezi parkı olayları sürecine olan iştiraki ile ilgili yapılan çalışmalarda;
  • Taksim Dayanışması içinde görev alan gezi parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve bahse konu şahsın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri,
  • Gezi davası ana sanıkları olup olayların organizasyon ve yönlendirmesinden sorumlu konumdaki Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı,
  • Aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Başsavcılığın açıklamasında, "Gezi Parkı olayların yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirilerek devam edecektir." bilgisine de yer verildi.

İsmail Saymaz Kimdir?

1980 yılında Rize'de doğan İsmail Saymaz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik hayatına ilk olarak Rize'de başlayan Saymaz, ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı. Şu an Halk TV programcısı olan İsmail Saymaz, insan hakları ihlalleri ve düşünce özgürlüğü üzerine çeşitli haberler yaptı ve bu konularda kitaplar yayımladı.

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