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Borsa İstanbul'da kayıp %7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul, yüzde 7'yi aşan değer kaybı nedeniyle ikinci kez devre kesici sistemini devreye soktu. İşlemler 14.38'de tekrar başlayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 14:28, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 14:29
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Borsa İstanbul'da değer kaybının yüzde 7'yi aşması sebebiyle bugün ikinci kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışırken, işlemlerin saat 14.38'de yeniden başlayacağı bildirildi. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşlemlerin Yeniden Başlaması

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

  • Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak.
  • Saat 14.33.10'da eşleştirme yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir.
  • Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 14.28.10'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 14.38.10'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir.
  • Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 14.38.10'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.
  • VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 14.38.10'da yeniden başlayacaktır.


Devre kesici nedir?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.

Borsa İstanbul'daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk etapta yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla kayıp halinde yeniden devreye girer.

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