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Devre kesici sonrası açılan borsa yüzde 6'ya yakın düşüşte

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında Borsa İstanbul güne sert düşüşle başlamasının ardından devre kesici uygulandı.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 19 Mart 2025 12:08, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 12:09
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BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10.060,48 puandan başladı. Bankacılık endeksinde yaşanan düşüş ise yüzde 9'un üzerine çıktı ve 14.999 puan seviyesinde seyrediyor.

Saat 10.30'da yeniden işlemlerin başlamasının ardından borsa yüzde 6'ya yakın kayıpla 10.117 puandan seyrediyor.

Borsa İstanbul, dün yüzde 0,28 değer kaybederek 10.802,23 puandan kapanmıştı.

Borsa İstanbul'dan açıklama

Borsa İstanbul, "Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İslem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan ikinci açıklamada ise, "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20'de tek fiyat emir toplama, 10:25''te eşleştirme yapılacak ve 10:30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek" dendi.

Devre kesici nedir?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır.

Borsa İstanbul'daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinin ilk etapta yüzde 5 ve daha fazla düşmesi halinde devre kesici uygulanır. İkinci eşikte ise yüzde 7 veya daha fazla kayıp halinde yeniden devreye girer.

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