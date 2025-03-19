Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Ons altında günlerdir devam eden yükseliş ve bugün döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 10:36, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:34
Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 38,93 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altında günlerdir devam eden yükseliş ve bugün döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı.