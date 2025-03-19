14 ilde yarın eğitime ara verildi

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

Sivas

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Yozgat

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Kırşehir

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Aksaray

Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Erzincan

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Nevşehir

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Niğde

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde yarın yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Trabzon

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla Dernekpazarı, Hayrat, Köprübaşı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.

Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya ile Araklı Erenler İlkokulu ve Ortaokulunda, Çaykara ilçesinde Karaçam, Taşkıran ile Uzungöl İlkokulu ve Ortaokulunda, Maçka ilçesinde Başar, Konaklar ile Çatak İlkokul ve Ortaokulunda, Yomra ilçesinde ise Özdil İmam Hatip, Maden ve Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu ile Çamlıyurt, Oymalıtepe ve Özdil İlkokulunda yarın eğitim yapılamayacak.

Karaman

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ilçelerde kar yağışının ardından soğuk hava ile buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yarın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

İlçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Konya

Konya'nın 13 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

- Üç ilçenin bazı mahallelerindeki okullara da tatil kararı

Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını kaydetti.