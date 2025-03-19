Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 19:10, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 19:36
Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.