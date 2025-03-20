Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen üzücü kazada, Isparta Petrol Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, bu talihsiz olayda 1 kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı. Yaralılar, hızla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, otobüsün kontrolünü kaybederek şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 25 kişi, kentteki hastanelerde gerekli tedavi ve bakımı almak üzere nakledildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumlarını yakından takip ediyor ve gerekli tüm sağlık hizmetlerini sunuyor.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Kazanın ardından bölgede trafik kontrol altına alınırken, yetkililer kaza hakkında detaylı bir inceleme başlattı. Bu tür kazaların önüne geçmek adına gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.



