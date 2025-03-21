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Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "1 Eylül itibarıyla yeni sistem devreye girecek. Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız fakat 2024 sınavı ile henüz atama yapılmadı. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmelerinde belirlenecek. Rakam belli olduktan sonra 2024 atamaları gerçekleştirilecek." dedi.

Kaynak : Habertürk
Haber Giriş : 21 Mart 2025 21:28, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 21:33
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Bakan Tekin'den 2024 KPSS ile öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Eğitim Toplumun Tamamını İlgilendiren Bir Konu

Gerçekten çok yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Hem iç politika hem de dış politika açısından hareketli günler yaşıyoruz. Eğitim, toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle, eğitimde yaptıklarımızı neden ve niçin yaptığımızı anlatmak bizim için önemlidir. Öğretmen yetiştirme sürecine baktığınızda, sadece bizde değil, tüm dünyada eğitime erişim arttıkça istihdam edilen insanlarda aranan nitelikler de farklılaşıyor. Daha nitelikli ve uzmanlaşmış kitlelerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.

Öğretmenlerde KPSS Yerine AGS Şartı

Dünyada lisans programından mezun olan kişilere ilave olarak sahada yaptıkları uygulamalarla farklı nitelikler aranarak öğretmen istihdam süreci gerçekleştiriliyor. Bu süreç, niteliklerin uzmanlaşarak sahada görerek ve farklı beceriler kazanarak gelişmesini sağlıyor. Bizimki, lisans döneminde verilen eğitimin niteliğiyle ilgili bir tartışma değil. Daha uzmanlaşmış, bakanlığımızın yapısını ve programlarını iyi bilen, sahada daha fazla zaman geçirmiş kişileri istihdam etmeyi hedefliyoruz.

Akademinin Üç Tane Başlığı Var

Akademinin üç ana başlığı var. Birincisi, öğretmen istihdam süreci; yeni öğretmenler 14 aylık bir süreçte hem teorik hem de pratik bir değerlendirme sürecinden geçecek. İkincisi, eğitim kurumu yöneticiliği anlamında profesyonel akademi eğitimi; okullarda en az bir müdür ve yardımcısı olacak. Üçüncüsü, mevcut öğretmen arkadaşlarımız beşer yıllık periyotlarla burada istediği eğitimi alacaklar.

İhtiyacımızı Görecek Kadar Akademi Kuracağız

Bizim için sayı önemli değil, ihtiyacımızı görecek kadar akademi kurmayı planlıyoruz. Bakanlığımıza bağlı bazı illerde hizmet içi eğitim yerlerimiz var ve bunları dönüştüreceğiz. Eğitimlerde iki tür eğitici arkadaşımızdan faydalanmayı düşünüyoruz: biri kendi personelimiz, diğeri ise yükseköğretim kurumlarından gelecek olanlar. İllerle protokoller yaparak alanlarına göre rektörlüklerden talep edeceğiz.

Rakam Belli Olduktan Sonra 2024 Ataması Olacak

1 Eylül itibarıyla yeni sistem devreye girecek. Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız fakat 2024 sınavı ile henüz atama yapılmadı. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmelerinde belirlenecek. Rakam belli olduktan sonra 2024 atamaları gerçekleştirilecek. Öğretmen açığı sürekli olarak var; bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen varken bazı branşlarda ise öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmen görev yapıyor.

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