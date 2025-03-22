Kartalkaya Otel Yangını: Bilirkişi Raporu Tamamlandı

78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu nihayet tamamlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen raporda, ihmaller zinciri dikkat çekici bir şekilde sıralandı. Kamu kurumları ile otel sahipleri ve yöneticileri asli kusurlu bulundu.

Otel Sahiplerinin ve Yöneticilerin Sorumlulukları

Raporda, otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu Genel Müdür ve sıralı yetkili yöneticilerin, eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla hususta gerçekleştirdikleri ihmaller sebebiyle birinci derecede asli kusurlu oldukları belirtildi.

Denetim Eksiklikleri

Rapora göre, Bolu İtfaiyesi ve Bolu İl Özel İdaresi gerekli denetimleri zamanında ve gerektiği gibi yapmadığı için, otelin işletme belgesini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı denetim süreçlerinde yetersiz kaldığı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da eksik denetimler nedeniyle birinci derecede etkili bulundu.

Yangının Başlangıcı ve Yayılımı

Yangının nasıl başladığı ve ardından neler yaşandığı da raporda detaylandırıldı. Yangın mutfaktaki ızgara alanında başladı; cihazın alt haznesi temizlenmemiş ve yağ haznesi doluydu. O alanda davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi, tavanda duman veya sıcaklık sensörü bulunmuyordu. Aynı şekilde restoran alanında da otomatik söndürme tesisatı veya sıcaklık algılayıcısı ve görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktu.

Personel Davranışları

Otel personelinin yangını misafirlere haber vermek yerine kendi araçlarını çıkarmak için otoparka gittikleri bilgisi de rapora yansıdı. Çok çarpıcı bir tespit ise, yangının büyümesinde araçlarını çıkarmaya çalışan personelin otopark kapısını tamamen açarak hava taşınmasına sebep olmasının da etkili olduğu yönündeydi.

"Dışardan gelen havanın yangın alanının taşınmasına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur."

denildi.

Önlenebilir Bir Felaket

Raporda, olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir bir yangın olduğu; ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesi ile doğrudan ilişkili olduğu tespiti yer aldı.